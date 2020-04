DAX mit deutlichen Aufschlägen erwartet

Der deutsche Leitindex präsentiert sich vorbörslich vergleichsweise stark und kann um 3,75 Prozent an Boden zugewinnen. Das bedeutet einen Start in die neue Woche von über 9.800 Punkten. Das drohende Verkaufssignal und Rückfall unter 9.500 Punkte dürfte für die nächsten Stunden damit abgewendet worden sein.

Trotzdem ist das noch kein Grund zur Entwarnung, doch die zahlreichen Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken rund um den Erdball mit einer wahren Geldschwemme zeigen erste Erfolge. Dennoch dürfte der Lockdown in vielen Ländern noch länger anhalten und die Wirtschaft entsprechend belasten. Hoffnungen auf ein rasches Ende der Corona-Krise werden hingegen auf eine effektivere Bekämpfung der Pandemie durch entsprechende Grippemittel und die unermüdliche Forschung an einem Impfstoff geweckt.

Für den DAX-Index bedeutet dies trotzdem noch keinen Durchbruch, erst oberhalb von 10.100 Punkten dürfte die nächstgrößere Marke von 10.371 Zählern angesteuert werden und die letzte große Kurslücke damit geschlossen werden. Darüber bestünde die Möglichkeit an rund 10.500 Punkte anzuknüpfen. Wie weit die Erholung tatsächlich laufen wird, lässt sich an dieser Stelle nicht beziffern, dazu ist der Markt viel zu volatil unterwegs und dürfte es noch auf absehbare Zeit bleiben.

Ein Herausrutschen aus der aktuell neutralen Handelsspanne zwischen 9.600 und 10.100 Punkten könnte hingegen Begehrlichkeiten der Verkäufer in Richtung 9.000 Punkte beim DAX wecken. Sollte dieser Support für keine nachhaltige Unterstützung sorgen können, müssten weitere Abschläge in Richtung der Jahrestiefs von 8.255 Punkten zwingend einkalkuliert werden. Der weitere Verlauf müsste entsprechend neu ausgewertet werden. Insgesamt aber wird nicht mehr erwartet, dass man ohne eine ausgeprägte Finanz- und Wirtschaftskrise in diesem Jahr davonkommt.

Wirtschaftsdaten in der verkürzten Handelswoche vor Ostern sind rar, in wenigen Minuten geht es mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Februar los, zeitgleich werden Umsätze im verarbeitenden Gewerbe ebenfalls Februar erwartet. Um 10:30 Uhr stößt Großbritannien mit seinem Einkaufsmanagerindex aus dem Bausektor für den Monat März dazu, zeitgleich wird der europaweite sentix-Konjunkturindex für April vorgestellt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.955 // 10.000 // 10.100 // 10.174 // 10.279 // 10.364 Unterstützungen: 9.817 // 9.686 // 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.