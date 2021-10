Dax mit Gewinnen erwartet, starke Bilanz von Kion

Für Kion, den Hersteller von Gabelstaplern und Logistik-Anlagen, war das dritte Quartal erfolgreich. Das zeigt sich in den Zahlen. In Luxemburg beraten die EU-Energieminister, was sie gegen die steigenden Energiepreise tun können.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008467416, DE0008469008, US2605661048, DE000KGX8881,