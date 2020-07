DAX mit Gewinnmitnahmen

Der Abverkauf, welcher bereits gestern nach dem Erreichen der 13.000 Punkte Marke eingesetzt hatte, setzte sich heute Morgen fort. Nach einer schwächeren Eröffnung erreichte der DAX sein Tagestief bei 12.805,47 Punkten. Wie ging der Handelstag aus und welche Werte profitierten?

DAX verteidigt die 12.800 Punkte Marke

Das deutsche Börsenbarometer eröffnete heute bei 12.857,30 Punkten. Der Versuch einer Stabilisierung wurde direkt wieder abverkauft und so erreichte der DAX am frühen Mittag ein Tagestief bei 12.805,47 Punkten.

Doch blieb ein weitere Abverkauf aus. Die 12.800 Punkte Marke konnte somit verteidigt werden.

Um 13:45 Uhr erfolgte dann der Zinsentscheid der EZB. Dieser war heute ein unspektakuläres Ereignis. Die EZB ließ, wie erwartet, den Leitzins unverändert und legte mit zusätzlichen Wertpapierkäufen eine Pause ein.

Die Wirtschaftsdaten aus den USA fielen gemischt aus. Die Einzelhandelsumsätze konnten die Erwartungen übertreffen, doch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahmen zu. Trotz einer schwächeren Wall Street konnte der deutsche Aktienindex sich "halten" und stabilsierte sich sogar am Nachmittag. So konnte der DAX am Nachmittag ein Tageshoch bei 12.919,23 Punkten erreichen.

Allerdings unterschritt der DAX die Marke von 12.900 Punkten und schloss bei 12.875,00 Punkten. Dies entspricht einem Minus von 0,43%.

Die Parameter des Handelstages sehen Sie hier noch einmal im Detail:

Eröffnung 12.853,30PKT Tageshoch 12.919,23PKT Tagestief 12.805,47PKT Vortageskurs 12.930,98PKT

Welche Aktien zogen das Anlegerinteresse im DAX auf sich?

Gewinner und Verlierer im DAX

Den ersten Platz belegte E.ON. RWE belegt den zweiten Platz. Auch Henkel zeigte sich fester. Somit waren heute wieder defensive Werte gefragt.

Und der letzte Platz geht mal wieder an Wirecard. Hier nehmen die Skandelmeldungen kein Ende. Der Ex-Wirecard-Chef hat sich 35 Millionen Euro bei der Banktochter des Konzerns geliehen. Auch nimmt der Bundesrechnungshof die Finanzaufsicht Bafin und das Bundesfinanzministerium ins Visier.

Die entsprechende Liste können Sie hier einsehen:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das mittelfristige Chartbild hat sich heute unverändert gezeigt. Der DAX schloss zwar schwächer, aber oberhalb der Marke von 12.800 Punkten und der Julihochs. Für eine Trendfortsetzung sind diese Marken entscheidend. Diese gilt es zu verteidigen. Auf der Oberseite steht die 13.000, welche nicht nur eine psychologisch wichtige Marke, sondern auch einen Widerstand darstellt.

So schaut der DAX mittelfristig auf Sicht von drei Monaten im Chart von Tradesignal aus:

Die US Aktienindizes zeigten sich heute schwächer. Die Nasdaq zeigte sich wieder am Schwächsten. Die amerikanischen Airlines, welche gestern noch zu den Gewinnern zählten, führten heute die Verliererliste an. Der Luftfahrtsektor war einer der am stärksten betroffenen Sektoren aufgrund der Pandemie. Hier stehen bald die Quartalszahlen an und der Optimismus sinkt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley konnten mit ihren Quartalszahlen überzeugen. Das Nettoergebnis stieg im Jahresvergleich um rund 45 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Die Bank of America konnte dagegen nicht mit ihren Zahlen überzeugen Der Nettogewinn brach um 54 Prozent auf 3,28 Milliarden Dollar ein.

Gerne lesen, sehen oder hören wir uns morgen in der Vorbörse mit weiteren Informationen. Folgen Sie uns gerne auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

