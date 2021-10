DAX® mit Kursturbulenzen - Gold als Absicherung? - Zertifikate Aktuell vom 07.10.2021

Replaced by the video

Die Lage am deutschen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Der September hat dabei seinen Ruf als schlechter Börsenmonat untermauert. Gestern rutschte der DAX ® sogar unter die Marke von 15.000 Punkten.Jörg Scherer von der HSBC Deutschland analysiert die Situation aus technischer Sicht und erläutert, auf welche Marken es jetzt ankommt. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um den Goldpreis . Auch hier ist die Charttechnik momentan hochspannend.#chartanalyse # dax #gold► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6058JyqGo► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6059JyqGU