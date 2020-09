Dax mit positivem Start - wieder 13.000 Punkte in Sicht

Frankfurt/Main (dpa) - Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York ist der Dax mit Gewinnen in die neue Woche gestartet.

Der Leitindex stieg im frühen Handel um 1,03 Prozent auf 12 974,44 Punkte. Damit lag die Marke von 13.000 Punkten wieder in Reichweite. Der MDax legte 1,15 Prozent auf 27.210,66 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,9 Prozent.