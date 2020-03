DAX mit schwachem Wochenstart erwartet

Das deutsche Aktienbarometer kommt nicht zur Ruhe, die Panik an den Märkten greift weiter um sich. Erwartet wird der Index zu Beginn der neuen Handelswoche erneut schwächer, vorbörslich präsentiert sich ein Kursabschlag von über 3 Prozent.

Die Corona-Epidemie greift weiter um sich und fordert drastische Maßnahmen der jeweiligen Regierungen. Beispielshalber wurde in Italien das wirtschaftlich stärkste Gebiet komplett abgeschottet, aber auch in Deutschland sind eine exponentielle Ausbreitung und damit schwere wirtschaftliche Folgen nicht mehr einzudämmen. Zu schaffen macht der deutschen Exportwirtschaft zu alledem noch einen sehr viel stärkerer Euro, dieser notiert zur Stunde bei rund 1,14 USD.

Die vorbörsliche Indikation für den deutschen Leitindex verheißt nichts Gutes, taxiert wird das Barometer zur Stunde auf 10.900 Zähler. Damit notiert der DAX unter den Vorgängertiefs aus August letzten Jahres und einer weiteren Unterstützung aus Januar/Februar 2019. Mittelfristig entscheidende Unterstützungsbereiche finden sich noch viel tiefer, Abgaben auf rund 10.500 Punkte, darunter auf 10.000 Punkte wären jetzt durchaus vorstellbar.

Durch den Kurssturz aus letzter Woche sind nun weitere Widerstände für den DAX dazu gekommen, zum einen wäre das Niveau von 11.000 / 11.226 und 11.624 Punkte zu nennen, darüber der Bereich von 11.900 Punkten und schlussendlich die Marke von 12.272 Zählern. Für eine deutliche Aufhellung der Stimmung unter Anlegen dürfte hingegen nur ein nachhaltiger Kursanstieg über den 200-Tage-Durchschnitt sorgen können. Tendenziell bleibt der Prognosepfeil zunächst nach unten gerichtet.

Erste Wirtschaftsdaten trafen wie gewohnt in der Nacht zum Montag aus Japan mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo Januar (saisonbereinigt), Kreditvergabe Februar, BIP Q4 (endgültig) und dem Economy Watchers Sentiment aus Februar ein. In Deutschland geht es in wenigen Minuten mit dem Handelsbilanzsaldo, Exporte (saisonbereinigt), Erzeugung im produzierenden Gewerbe Januar, Umsatz und Beschäftigten im Dienstleistungsbereich per Q4 2019 und Umsatz und Beschäftigten im Bauhauptgewerbe per Dezember weiter.

Zu 10:00 Uhr wird der IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt erwartet, um 10:30 Uhr folgt der sentix-Konjunkturindex März für die EWU. Zur Mittagsstunde steht der OECD-Frühindikator Januar auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.000 // 11.226 // 11.500 // 11.624 // 12.000 // 12.200 Unterstützungen: 10.900 // 10.863 // 10.500 // 10.279 // 10.093 // 10.000

