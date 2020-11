Dax: Mit Schwung in die neue Woche – Ölpreise legen leicht zu – Euro wird stärker

DEUTSCHLAND: – FREUNDLICHER WOCHENSTART – Kursgewinne an den Börsen in USA und Asien legen am Montag den Grundstein für neue Gewinne beim Dax. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start wurde der deutsche Leitindex am Morgen vom Broker IG 1,16 Prozent höher auf 13.229 Punkte taxiert. Er festigt damit wieder die Marke von 13.000 Punkten, die in der Vorwoche nach dem starken Start noch in Gefahr geraten war.

USA: – IMPFSTOFF-HOFFNUNG BEFLÜGELT – Nach einer ohnehin bereits guten Börsenwoche hat sich der US-Aktienmarkt kurz vor dem Wochenende noch einmal von seiner starken Seite präsentiert. Der Dow Jones Industrial baute anfängliche Gewinne kontinuierlich aus und stieg am Ende um 1,37 Prozent auf 29.479,81 Punkte. Dank der Kurs-Rally vom Wochenbeginn verbuchte der US-Leitindex einen Wochengewinn von gut vier Prozent. Am Montag war der Dow in der Spitze um fast sechs Prozent auf ein Rekordhoch geschnellt und hatte den Sprung über die 30.000er Marke nur knapp verpasst.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Einigung auf den weltgrößten Freihandelspakt hat den Aktienmärkten in Asien am Montag Auftrieb gegeben. Der japanische Nikkei 225 schloss 2,1 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 0,52 Prozent nach oben und der chinesische CSI 300 legte um 0,59 Prozent zu. Mitten im Handelskrieg mit den USA hat China mit 14 asiatisch-pazifischen Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Nach achtjährigen Verhandlungen erfolgte die Unterzeichnung am Sonntag zum Abschluss des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 13076,72 +0,18%

XDAX 13138,96 +1,18%

EuroSTOXX 50 3432,07 +0,11%

Stoxx50 3051,50 -0,18%

DJIA 29479,81 +1,37%

S&P 500 3585,15 +1,36%

NASDAQ 100 11937,845 +0,94%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,01 +0,03%

DEVISEN: – DOLLAR SCHWÄCHELT – Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1850 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1815 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit.

Euro/USD 1,18486 +0,13%

USD/Yen 104,5795 -0,06%

Euro/Yen 123,9103 +0,08%

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Montag vor einem wichtigen Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,27 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 57 Cent auf 40,70 Dollar.

Auftrieb erhalten haben die Ölpreise zuletzt von der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Eine relativ zeitnahe Versorgung der Bevölkerung würde der schwächelnden Rohölnachfrage zugute kommen. Fachleute dämpfen jedoch den Optimismus, da eine flächendeckende Impfung einige Zeit benötigt.

Unterdessen trifft sich am Dienstag ein hochrangiges Gremium des Ölverbunds Opec+, um über die Einhaltung verabredeter Förderkürzungen zu wachen. Es wird erwartet, dass sich die Experten auch mit der Förderpolitik im kommenden Jahr beschäftigen. Angesichts der angespannten Corona-Lage wird es für möglich gehalten, dass für Januar angepeilte Produktionsanhebungen zunächst ausgesetzt werden. Ein Beschluss bereits am Dienstag gilt aber als eher unwahrscheinlich.

Brent 43,26 +0,48 USD

WTI 40,71 +0,58 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT CONTINENTAL AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 115 (90) EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 120 (124) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT SIXT-STÄMME AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 100 (78) EUR

– BERENBERG HEBT SIXT-VORZÜGE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 70 (54) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 16,00 (15,20) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 36,50 (34,10) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 78,10 (67,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT SCOUT24 AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 74,20 (77,30) EUR

– HSBC HEBT OHB TECHNOLOGY AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 50 (45) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 53 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 16 (17) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 5 (4,90) EUR – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 16 (14) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 50 (47) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1030 (1020) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 13,90 (13,30) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 132 (121) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2280 (1943) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 32,10 (30,90) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 920 (811) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 35 (32) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum Oyj, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Volkswagen Analystencall zur Budgetrunde 69 vom Freitag mit neuen Mittelfristzielen bis 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dürr AG, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, ESG Investor Day

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/20 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 11/20

14:30 USA: Empire State Index 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: „Euro Finance Week“ (auch per Livestream) u.a. 9:00 Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, 12:00 Commerzbank-CFO Bettina Orlopp, 14:30 Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer, SRB-Chefin Elke König; 16:00 Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier

10:00 DEU: Bitkom Online-Pk „Digitalisierung der deutschen Wirtschaft – Auswirkungen der Corona-Pandemie“

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

10:00 h Keynote: „After the virus: how different will the world be?“

Dr. Holger Schmieding, Chief Economist, Berenberg

13:00 h Podiumsdiskussion: „Börsengang in volatilen Zeiten: Erfolgsfaktoren für die IPO-Saison 2021“

10:50 DEU: Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel u.a. mit den Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU), sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Aus der Wirtschaft kommen Christian Seifert (Geschäftsführer DFL), Joe Kaeser (CEO Siemens), Sigrid Nikutta (CEO DB Cargo), Friedrich von Bohlen (Investor Curevac), Rolf Buch (CEO Vonovia), Stefan Schulte (CEO Fraport), Holger Engelmann (CEO Webasto), Andrea Illy (Chairman Illycaffè), Tim Raue (Sternekoch), Oliver Zipse (CEO BMW), Hildegard Müller (Präsidentin VdA) und Felix Hufeld (Präsident BaFin). Berlin

15:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2020 des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, EU-Verbraucherschutzkommissar Didier Reynder und DIW-Präsident Marcel Fratzscher

DEU: dena Energiewende-Kongress 2020 „Jetzt ist Zukunft“

Branchentreffen für Energiewende und Klimaschutz

+ Eröffnungsrede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

DEU: Online-Messen MEDICA 2020 und COMPAMED 2020

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI Oktober

Jahresvergleich -0,6 -0,6*

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Empire State-Index, November 13,8 10,5 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock. com