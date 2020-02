DAX mit Stabilisierungsversuch

Der deutsche Leitindex DAX hat am Mittwoch weiter Federn lassen müssen und ist zeitweise sogar unter seine mittelfristige Unterstützung von 12.500 Punkten abgerutscht. Doch bereits in der ersten Tageshälfte setzte wieder eine deutliche Erholung ein, die sich in der Tageskerze als sehr langer Schatten auf der Unterseite präsentiert - zur Stunde erkennt man sogar eine bullische Hammerkerze.

Natürlich muss dies noch nicht viel bedeuten, die zu heute gerissene Kurslücke steht weiter offen, könnte aber unter technischen Gesichtspunkten schon bald geschlossen werden. Dies würde einen Kursanstieg des deutschen Aktienbarometers in den Bereich von zunächst 12.778 Punkten bedeuten, am gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei derzeit 12.827 Punkten dürften aber wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Trotzdem sollte man sich nichts vormachen, die anhaltenden Probleme in China sind noch lange nicht vom Tisch, auch technisch dürfte bei einer einsetzenden Erholungsbewegung noch ein tieferes Tief auf den DAX-Index warten.

Kurzfristig allerdings besteht eine realistische Chance oberhalb des EMA 200 in den nächsthöheren Widerstandsbereich von 12.880 Punkten vorzudringen, darüber könnte es sogar bis an 13.500 Punkte weiter rauf gehen. Höhere Notierungen können aber nicht abgeleitet werden, anschließend sollte eine zweite große Verkaufswelle erwartet werden. Manchmal folgen aus derartigen Rücksetzen aber auch V-förmige Trendwendekonstrukte. Dies wird sich allerdings erst noch im weiteren Verlauf zeigen müssen.

Frische Impulse für die weltweiten Börsen und allem voran für die US-Handelsplätze folgen ab 16:00 Uhr mit frischen Zahlen zu Neubauverkäufen aus Januar (annualisiert). Eine halbe Stunde später werden die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände gemeldet, darüber hinaus noch eine Reihe von Quartalszahlen in der laufenden Bilanzsaison.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.827 // 12.900 // 13.000 // 13.100 // 13.132 // 13.200 Unterstützungen: 12.633 // 12.519 // 12.500 // 12.387 // 12.324 // 12.240

