DAX mit Stabilisierungsversuch

Das deutsche Leitbarometer DAX versucht sich knapp unterhalb von 14.000 Zählern an den aktuellen Jahrestiefs an einer Stabilisierung, diese befindet sich allerdings noch in einer recht jungen Phase und wird fortlaufend vom Konflikt in Osteuropa belastet.

Unterdessen explodieren die Energiepreise munter weiter, negative Schlagzeilen zur Exportprognose und einer weiter hohen Inflation wurden von den Märkten für den Moment vergleichsweise gut verdaut. An einer raschen Erholung wird unter den gegebenen Umständen allerdings nicht festgehalten. Ein solches Szenario würde sich erst wieder oberhalb der Kursmarke von mindestens 14.400 Punkten abzeichnen und könnte Zugewinne in den Bereich von 14.800 Punkten hervorbringen. Solange die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 nicht überwunden werden, bleibt das Barometer anfällig für neue Jahrestiefs. Auf der Unterseite ist der deutsche Leitindex auf Wochenbasis vergleichsweise gut durch den 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 13.500 Punkten abgesichert. Erst ein Kursrutsch darunter dürfte weitere Abschläge auf 13.200 Punkte hervorrufen. Nach den zahlreichen Wirtschaftsdaten zu Europa folgen jetzt nur noch Zahlen aus den USA zum Markit-Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per Februar (endgültig) um 15:45 Uhr, um 16:00 Uhr steht das Pendant ISM-Einkaufsmanagerindex auf der Agenda. Zeitgleich startet die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats, zeitgleich werden Daten zu Auftragseingängen der Industrie aus Januar veröffentlicht. Letzte planmäßige Nachricht des Tages wird um 16:30 Uhr mit dem DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht veröffentlicht. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.000 // 14.106 // 14.263 // 14.404 // 14.567 // 14.692 Unterstützungen: 13.807 // 13.673 // 13.518 // 13.494 // 13.310 // 13.219 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

