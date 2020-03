Dax mit weiteren Gewinnen, die 10.000er Marke hält jedoch nicht – HSBC gibt noch keine Entwarnung für die Märkte

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Abschluss des von der Corona-Krise geprägten Quartals seine Vortageserholung beschleunigt fortgesetzt. Positive Vorgaben kamen von den sehr festen US-Börsen am Vorabend sowie von unerwartet robusten chinesischen Konjunkturdaten.

Der Dax kann die am Montagmorgen erklommene Marke von 10.000 Punkten jedoch nicht halten und notierte zuletzt 1,7 Prozent höher bei 9980 Zählern. Damit hat das Börsenbarometer aber trotzdem rund ein Drittel seines fast 40-prozentigen Maximalverlustes seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar wieder aufgeholt. Für das erste Quartal deutet sich für den Leitindex jedoch immer noch ein kräftiger Verlust von rund 24 Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Dienstag 2,59 Prozent auf 21186,39 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 1,2 Prozent.

Die britische Bank HSBC gibt jedoch noch keine Entwarnung: Die Anleger sollten sich angesichts der Beruhigung nach dem Corona-Crash nicht zu sehr in Sicherheit wähnen. Auch wenn die Kurserholung bei Investoren Optimismus geweckt habe, dass das Schlimmste vorbei sei, sollte noch nicht von einer Bodenbildung gesprochen werden, bemerkte HSBC-Marktstratege Alastair Pinder.

Auch die US-Futures notieren im Plus und deuten einen positiven US-Handelsstart an. Tom Lee, führender Analyst bei Fundstrat Global Advisors, äußerte am Montag gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC seine Einschätzung, dass der Markt seinen Tiefpunkt erreicht habe, es aber noch „einiges an Holz zu hacken“ gäbe in den kommenden Wochen.

