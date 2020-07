DAX mit Wochengewinn

Der heutige Handelstag im deutschen Aktienindex war unspektakulär. Kurz nach der Eröffnung unterschritt dieser noch einmal das Closing vom Vortag und markierte ein Tagestief bei 12.870,27 Punkten. Wie ging der Handelstag aus und welche Werte profitierten?

DAX setzt enge Handelsspanne fort

Die Eröffnung des deutschen Aktienindex erfolgte heute bei 12.915.27 Punkten und somit oberhalb der Marke von 12.900 Punkten. Kurz nach der Eröffnung unterschritt dieser noch einmal minimal das Niveau vom Vortagesschluss. Das darauf markierte Tagestief lag bei 12.870,27 Punkten.

Allerdings fehlten hier weitere Impulse und die Anleger hielten sich vor dem Wochenende zurück, so dass der DAX sich den restlichen Handelstag in einer Handelsspanne von 85 Punkten bewegte. Der Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zur Corona-Krisenbekämpfung konnte ebenfalls keine Impulse liefern. Eine Einigung wird hier allerdings auch noch nicht erwartet.

Gegen Mittag startete der DAX noch einmal einen Versuch nach oben. Daraufhin markierte das Deutsche Börsenbarometer ein Tageshoch bei 12.954,25 Punkten.

Auch mit der Eröffnung der Wall Street wurde die enge Handelsspanne nicht verlassen.

Somit schloss der DAX mit einem Plus von 0,35% und es ging ein unspektakulärer Handelstag zu Ende. Auf Wochensicht konnte der deutsche Leitindex rund 2,40% zulegen.

Die Parameter des Handelstages sehen Sie hier noch einmal im Detail:

Eröffnung 12.915,27PKT Tageshoch 12.954,25PKT Tagestief 12.870,27PKT Vortageskurs 12.874,97PKT

Welche Aktien zogen das Anlegerinteresse im DAX auf sich?

Gewinner und Verlierer im DAX

Daimler belegte heute den ersten Platz. Hier konnten die gestern nachbörslich vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen übertreffen. Somit betrug der operative Verlust zwar 1,70 Millarden Euro, aber fiel geringer aus als angenommen. Auch gab es einige positive Analystenkommentare. Entsprechend konnten auch Zulieferer, wie Infineon und Continental profitieren. Ebenso die Aktie von Volkswagen legte zu.

Den letzten Platz belegt mal wieder, welch ein Wunder, Wirecard. Hier wirkte sich unter anderem belastend auf die Aktie aus, dass der insolvente Zahlungsabwickler möglicherweise schon im August aus dem DAX fliegen könnte. Grund hierfür ist die Planung einer Regeländerung durch die Deutsche Börse, um Unternehmen nach gestelltem Insolvenzantrag auch kurzfristig aus dem deutschen Aktienindex werfen zu können.

Die entsprechende Liste können Sie hier einsehen:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das mittelfristige Chartbild bleibt unverändert. Die Julihochs, sowie die Marke von 12.800 Punkten, wurden verteidigt und somit ist das Chartbild positiv einzuschätzen. Auf der Oberseite steht allerdings die Marke von 13.000 Punkten im Weg, welche erst einmal überwunden werden muss. Mit dem Unterschreiten der 12.800 Punkte und der Aufwärtstrendlinie, würde sich das Chartbild verschlechtern.

So schaut der DAX mittelfristig auf Sicht von drei Monaten im Chart von Tradesignal aus:

Auch die amerikanischen Aktienindizes zeigten sich kaum verändert. So konnten diese zwar einen leichten Gewinn ausweisen, aber auch hier waren die fehlenden Impulse bemerkbar. Netflix führte die Verliererliste an. Grund hierfür waren enttäuschende Q2-Zahlen. Der Vermögensverwalter Blackrock konnte im abgelaufenen Quartal beim Gewinn und beim Umsatz die Markterwartungen übertreffen. Die Aktie zeigte sich entsprechend fester. Der Dow Jones kann, wie der DAX, einen Wochengewinn von rund 2,40% erzielen. Die Nasdaq erleidet dagegen einen Wochenverlust von 1,80%. Der S&P Index beendete die Woche mit einem Plus von 1,20%. (Stand 18:10 Uhr).

Gerne lesen, sehen oder hören wir uns morgen in der Vorbörse mit weiteren Informationen. Folgen Sie uns gerne auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: t Wochengewinn