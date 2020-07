DAX muss Gewinne wieder abgeben

Der deutsche Aktienindex zeigte sich zur Eröffnung fester und konnte die Stärke auch weiter fortsetzen. Sogar die Marke von 12.700 konnte kurzzeitig überwunden werden. Wie ging der Handelstag aus und welche Werte profitierten?

DAX schließt erneut unterhalb der 12.500

Der neue Handelstag startete freundlich und so konnte der DAX sich gut behaupten.

Dieser erreichte im Anschluss an die besser als erwarteten Arbeitslosenzahlen aus den USA ein Tageshoch bei 12.709,68 Punkten.

Doch dann kamen die US-Indizes unter Druck und so geriet der DAX ebenfalls in den Sog der schwachen US Börsen. Schlechte Quartalszahlen der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance und weitere Sorgen hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen drückten auf die Stimmung der Anleger aus den USA.

So erfolgte ein Abverkauf und der DAX verlor innerhalb von zwei Stunden rund 250 Punkte. Dieser erreichte daraufhin ein neues Tagestief bei 12.459,16 Punkten.

Der deutsche Leitindex schloss erneut unterhalb der Marke von 12.500 Punkten und ging nahezu unverändert aus dem Handel.

Die Parameter des Handelstages sehen Sie hier noch einmal im Detail:

Eröffnung 12.639,17PKT Tageshoch 12.709,68PKT Tagestief 12.459,16PKT Vortageskurs 12.494,81PKT

Welche Aktien zogen das Anlegerinteresse im DAX auf sich?

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Aktie Wirecard ist heute erneut auf dem obersten Treppchen der Verliererliste. Hier nehmen die negativen Schlagzeilen kein Ende und der Optimismus der Anleger schwindet erneut. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun auch wegen mutmaßlicher Geldwäsche. Daimler belgte heute den zweiten Platz auf dem Verlierertreppchen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs belässt das "Sell" Rating und ein Kursziel von 35,00 Euro.

Dagegen konnten sich die Aktien SAP und Infineon der Schwäche des deutschen Aktienindex entziehen. Diese führten heute die Gewinnerliste an. SAP profitierte von den starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal. Die operative Marge konnte deutlich erhöht werden. Die Infineon Technologies AG profitierte heute von drei positiven Analystenratings. Die Deutsche Bank bestätige das "Buy" Rating mit einem Kursziel von 22,00 Euro. Ebenfalls die UBS bestätigte ihr "Buy" Rating. Die BNP Paribas stufte die Aktie von "Neutral" auf "Outpeform" und nennt ein Kursziel von 29,00 Euro.

Die entsprechende Liste können Sie hier einsehen:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die Aufwärtstrendline konnte heute erneut nicht unterschritten werden. Allerdings scheiterte der DAX wiederholt am Junihoch. Somit liegt der Fokus nach wie vor auf der Aufwärtstrendlinie. Ein markanter Bruch der Aufwärtstrendlinie dürfte das mittelfristige Chartbild deutlich verschlechtern. Auf der Oberseite muss das Junihoch überwunden werden. Somit konsolidiert der deutsche Leitindex weiterhin um den Bereich 12.500-12.700. Eine Auflösung der Konsolidierung sollte für weitere Impulse sorgen.

So schaut der DAX mittelfristig auf Sicht von drei Monaten im Chart von Tradesignal aus:

Die US Börsen kamen nach einem freundlichen Start unter Druck. Im Fokus standen die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance und die Papiere von Bed Bath & Beyond. Beide Aktien sind stark von der Coronakrise betroffen. Bed Bath & Beyond brach an der Nasdaq um fast 24 Prozent ein. Walgreens bewegte sich ebenfalls in Richtung des Jahrestief zu und verlor rund 8,50%.

Gerne lesen, sehen oder hören wir uns morgen in der Vorbörse mit weiteren Informationen. Folgen Sie uns gerne auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

