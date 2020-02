Dax nach Ausverkauf höher erwartet - Coronavirus bleibt Thema

(Reuters) - Einen Tag nach dem Ausverkauf aus Furcht vor den Folgen des Coronavirus wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Montag war der Dax um vier Prozent auf 13.035,24 Zähler eingebrochen - das ist der stärkste Kursverlust seit dem 24. Juni 2016, dem Tag nach dem Brexit-Referendum.[L5N2AO50U]

Hauptthema am Markt bleiben dürfte das Coronavirus. "Es sind die nicht abschätzbaren Folgen einer globalen Pandemie, die am Montag zu einem weltweiten Ausverkauf bei Aktien geführt haben", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Onlinebroker CMC Markets. Im Tagesverlauf will sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinem italienischen Amtskollegen und den Vertretern weiterer EU-Länder in Rom abstimmen. An der Lungenkrankheit sind in Italien inzwischen sieben Menschen gestorben, in mehreren Ländern im Nahen Osten traten die ersten Infektionen auf.

Andere Themen rücken dagegen in den Hintergrund, wie die Entwicklung der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal und die Zahlen zum Bauhauptgewerbe im Dezember. In Frankreich und den USA werden zudem Daten zum Wirtschaftsklima vorgelegt. Von den Unternehmen erlauben Corestate, KWS Saat und New Work einen Blick in die Bücher.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.035,24

Dax-Future 13.117,50

EuroStoxx50 3.647,98

EuroStoxx50-Future 3.671,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.960,80 -3,6 Prozent

Nasdaq 9.221,28 -3,7 Prozent

S&P 500 3.225,89 -3,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 22.610,72 -3,3 Prozent

Shanghai 3.004,88 -0,9 Prozent

Hang Seng 26.821,01 +0,0 Prozent