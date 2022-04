Dax nach Fed-Protokollen zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen neuer Sanktionen des Westens gegen Russland hatte den deutschen Leitindex zur Wochenmitte um 1,9 Prozent auf 14.152 Punkte gedrückt. Auch die Aussicht auf schnell steigende Zinsen in den USA zur Bekämpfung der Inflation vergraulte die Anleger. Aus den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der Fed-Sitzung vom 16. März geht hervor, dass die US-Notenbank kräftig an der Zinsschraube drehen und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen wird. Die Wall Street schloss im Minus.

Nach den Protokollen der Federal Reserve richten die Investoren den Fokus erneut auf mögliche weitere Schritte des Westens als Reaktion auf mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die USA hatten ein Sanktionspaket verhängt, das vor allem auf russische Banken abzielt, aber auch die beiden erwachsenen Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Visier nimmt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte neben einem Importstopp von Kohle auch ein Ölembargo angedroht. Damit befinde sich Deutschlands Wirtschaft im Würgegriff von immer mehr Sanktionen gegen Russland, die alle Hoffnungs- und Wachstumsszenarien nach der Corona-Pandemie zunichtemachten, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.151,69

Dax-Future

14.110,00

EuroStoxx50

3.824,69

EuroStoxx50-Future

3.731,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.496,51 -0,4 Prozent

Nasdaq

13.888,82 -2,2 Prozent

S&P 500

4.481,15 -1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

26.918,73 -1,6 Prozent

Shanghai

3.246,24 -1,1 Prozent

Hang Seng

21.805,52 -1,3 Prozent