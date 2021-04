Dax nach Osterpause höher erwartet - Rekordhoch wahrscheinlich

Frankfurt (Reuters) - Nach dem verlängerten Osterwochenende wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Am Gründonnerstag hatte er 0,7 Prozent im Plus bei 15.107,17 Punkten geschlossen.

Börsianer sind unter anderem mit der Nachlese der US-Arbeitsmarktdaten beschäftigt, die am Karfreitag veröffentlicht worden waren. Im März wurden den Angaben zufolge außerhalb der US-Landwirtschaft geschaffen, rund drei Mal so viel im Vormonat. Analysten hatten mit 647.000 neuen Jobs gerechnet.

Ansonsten halten die üblichen Dauerbrenner-Themen die Investoren auf Trab: Die Entwicklung der Massen-Impfungen und die geplanten zusätzlichen Konjunkturprogramme in den USA, die den Dax in der vergangenen Woche erstmals über die Marke von 15.000 Punkten gehievt hatten. Relevante neue Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen stehen am Dienstag nicht auf dem Programm.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.107,17

Dax-Future

15.242,00

EuroStoxx50

3.945,96

EuroStoxx50-Future

3.916,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.527,19 +1,1 Prozent

Nasdaq

13.705,59 +1,7 Prozent

S&P 500

4.077,91 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.756,77 -1,1 Prozent

Shanghai

3.475,91 -0,2 Prozent

Hang Seng

Kein Handel