Dax nach Rekordjagd erneut niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten.

Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China hatten zum Wochenanfang der Rekordjagd an Europas Börsen zunächst ein Ende gesetzt. Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten geknackt hatte, büßte er zum Wochenauftakt 0,3 Prozent auf 15.925,73 Zähler ein.

"Die Daten sind ein nächster Beleg dafür, dass der Zenit des Wachstums erreicht sein dürfte", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Hinweise auf die globale wirtschaftliche Entwicklung sowie die weitere Unterstützung durch die Notenbanken erhoffen sich Investoren von den Protokollen der Juli-Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche sowie den US-Einzelhandelsumsätzen. Im Blick behalten die Anleger auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan.

Die Berichtsaison läuft dagegen aus. Quartalszahlen legt am Dienstag noch der Online-Tierbedarfshändler Zooplus vor. Eine Kaufofferte von fast drei Milliarden Euro von dem US-Finanzinvestor Hellman & Friedman hatte am Freitag für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Einen Blick in die Bilanzen gewährt zudem Werbefirma Ströer.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.925,73

Dax-Future

15.893,00

EuroStoxx50

4.202,44

EuroStoxx50-Future

4.194,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.625,40 +0,3 Prozent

Nasdaq

14.793,76 -0,2 Prozent

S&P 500

4.479,71 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.504,58 -0,1 Prozent

Shanghai

3.479,86 -1,1 Prozent

Hang Seng

25.884,82 -1,1 Prozent