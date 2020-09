Dax niedriger erwartet - Brexit bleibt Thema

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten leichten Verlusten starten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Aktienleitindex knapp im Minus bei 13.208,89 Punkten geschlossen.

Der Streit um das britische Binnenmarktgesetz, mit dem Teile des Brexit-Abkommens ausgehebelt werden sollen, bereite Anlegern weiterhin Sorge, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Eigentlich müssten die Gräben so kurz vor dem Ende der Übergangsphase jetzt in hohem Tempo zugeschüttet werden." Stattdessen wachse die Gefahr eines "No Deal"-Brexit. Ein Krisentreffen brachte EU-Diplomaten zufolge am Donnerstag keine Annäherung. Ohne eine Einigung bis zum Jahresende droht ein ungeordneter Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der Experten zufolge die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals belasten würde.

Bei den Konjunkturdaten richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die US-Inflationszahlen. In der kommenden Woche berät die Notenbank Fed über ihre Geldpolitik. Ihr Chef Jerome Powell hatte Ende August bereits signalisiert, dass sein Haus künftig Teuerungsraten über der Zielmarke von zwei Prozent auch längerfristig tolerieren werde, um die Konjunktur zu stützen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.208,89

Dax-Future 13.197,50

EuroStoxx50 3.312,77

EuroStoxx50-Future 3.309,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.534,58 -1,5 Prozent

Nasdaq 10.919,59 -2,0 Prozent

S&P 500 3.339,19 -1,8 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 23.370,49 +0,6 Prozent

Shanghai 3.228,01 -0,2 Prozent

Hang Seng 24.416,33 +0,4 Prozent