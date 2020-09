Dax niedriger erwartet - Corona-Sorgen belasten

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Die steigenden Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern hatten den deutschen Aktienleitindex am Freitag 0,7 Prozent ins Minus auf 13.116,25 Punkte gedrückt.

Die Furcht vor einer neuen Infektionswelle in der nahenden Winter- und Grippesaison bestimmt weiterhin die Stimmung auf dem Börsenparkett. Relevante Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht an. In Tokio bleibt die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.116,25

Dax-Future 13.070,00

EuroStoxx50 3.283,69

EuroStoxx50-Future 3.262,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.657,42 -0,9 Prozent

Nasdaq 10.793,28 -1,1 Prozent

S&P 500 3.319,47 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.325,67 -0,4 Prozent

Hang Seng 24.212,20 -1,0 Prozent