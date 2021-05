Dax niedriger erwartet - Fed-Protokolle im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung von Aussagen zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte nach einem Anstieg auf ein Rekordhoch von 15.538,01 Punkten 0,1 Prozent im Minus bei 15.386,58 Zählern geschlossen.

Ihre Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank, die am Abend (MESZ) veröffentlicht werden. Die Mitschriften dürften bestätigen, dass die Fed an ihrem Kurs einer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten werde, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. "Die Frage ist, wie die Konjunkturdaten in den kommenden Monaten vom Markt aufgenommen werden und ob die Anleger daran glauben, dass die Fed nicht zucken wird."

Auch diesseits des Atlantik rückt das Thema wieder in den Vordergrund, wenn am Vormittag die europäischen Inflationsdaten veröffentlicht werden. Experten erwarten für April eine im Jahresvergleich unveränderte Quote von 1,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerung von knapp zwei Prozent an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.386,58

Dax-Future

15.256,00

EuroStoxx50

4.005,34

EuroStoxx50-Future

3.963,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.060,66 -0,8 Prozent

Nasdaq

13.303,64 -0,6 Prozent

S&P 500

4.127,83 -0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

27.853,93 -2,0 Prozent

Shanghai

3.514,38 -0,4 Prozent

Hang Seng

Kein Handel