Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer neuen Flut von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten.

Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent zugelegt.

Noch scheine der Dax ein recht stabiles Niveau gefunden zu haben, um die laufende Konjunkturerholung und Besserung der Profitabilität der Unternehmen zu würdigen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Mit Beginn einer schwächeren Börsenphase könnte dem Markt aber eine erste Trendumkehr bevorstehen.

In den USA hatten Engpässe das hohe Wachstumstempo der US-Industrie überraschend gedrosselt. "Der Druck auf die Preise ist bereits in den Bezugsketten der Unternehmen zu spüren", warnte Stanzl. "Weizen, Kupfer, Erdöl – alles ist in den vergangenen Monaten teurer geworden und dürfte die Margen belasten."

Bei den Einzelwerten stehen die Zahlen des Halbleiterherstellers Infineon im Vordergrund. Angesichts der weltweiten Chip-Knappheit hatte der US-Chipkonzern Intel zuletzt staatliche Hilfen in Milliardenhöhe für den Bau einer Chipfabrik in Europa anvisiert. Einblick in ihre Bücher gewähren auch Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia, der sein operatives Ergebnis im ersten Quartal deutlich steigerte, sowie der Großhändler Metro, das Softwarehaus Teamviewer und im Ausland der BioNTech-Impfstoffpartner Pfizer. Die Lufthansa lädt zur Hauptversammlung ein.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.236,47

Dax-Future

15.215,00

EuroStoxx50

4.000,25

EuroStoxx50-Future

3.959,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.113,23 +0,7 Prozent

Nasdaq

13.895,12 -0,5 Prozent

S&P 500

4.192,66 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

28.428,63 +0,3 Prozent