Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Wochenabschluss wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er knapp im Minus bei 15.696,33 Punkten geschlossen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer am Freitag unter anderem auf die anstehenden Firmenbilanzen. Neben dem Autobauer Daimler und dem Triebwerkshersteller MTU legen der Rückversicherer Swiss Re und die spanische Großbank BBVA Zahlen vor. In den USA öffnen unter anderem der Konsumgüter-Hersteller Colgate-Palmolive sowie die Ölkonzerne Exxon und Chevron ihre Bücher.

Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatten Amazon und Apple ihre Geschäftszahlen präsentiert. Sowohl der Online-Händler als auch der iPhone-Anbieter blieben unter anderem wegen Lieferengpässen hinter den Erwartungen zurück. Sie warnten außerdem vor Beeinträchtigungen im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Bei den Konjunkturdaten stehen unter anderem die Zahlen zum deutschen und europäischen Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal auf dem Terminplan. Experten erwarten in beiden Fällen eine deutliche Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den USA stehen unter anderem die Zahlen zu den Konsumausgaben zur Veröffentlichung an. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.696,33

Dax-Future

15.610,00

EuroStoxx50

4.233,87

EuroStoxx50-Future

4.201,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.730,48 +0,7 Prozent

Nasdaq

15.448,12 +1,4 Prozent

S&P 500

4.596,42 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.859,75 +0,1 Prozent

Shanghai

3.523,94 +0,2 Prozent

Hang Seng

25.441,42 -0,5 Prozent