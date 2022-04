Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er dank starker Firmenbilanzen ein Prozent auf 14.502,41 Punkte zugelegt. An der Wall Street ging es dagegen bergab: Ein Bekenntnis von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zu vergleichsweise aggressiven Zins-Schritten verschreckte die Investoren. Auch die asiatischen Börsen notierten am Freitag schwächer.

Im Tagesverlauf rollt eine weitere Welle von Geschäftszahlen auf die Anleger zu. Neben dem Softwarekonzern SAP[nL2N2WJ18Q ]öffnen unter anderem der Autobauer Renault und der Nutzfahrzeug-Hersteller Volvo ihre Bücher. In den USA legt der Kreditkarten-Anbieter American Express Quartalsergebnisse vor.

Daneben verfolgen Börsianer weiterhin aufmerksam den Verlauf des Krieges in der Ukraine. Relevante Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf dem Terminplan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.502,41

Dax-Future

14.323,00

EuroStoxx50

3.928,03

EuroStoxx50-Future

3.790,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.792,76 -1,1 Prozent

Nasdaq

13.174,65 -2,1 Prozent

S&P 500

4.393,66 -1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.070,28 -1,8 Prozent

Shanghai

3.081,75 +0,1 Prozent

Hang Seng

20.604,62 -0,4 Prozent