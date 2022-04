Dax niedriger erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Inmitten einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er wegen anhaltender Konjunktursorgen 1,2 Prozent auf 13.756,40 Punkte verloren. Die Ankündigung Russlands, dass Bulgarien und Polen keine Gaslieferungen mehr erhalten, sorgte an den Börsen für Verunsicherung. Die Regierung in Moskau hatte Europa gewarnt, dass Gaslieferungen unterbrochen werden könnten, wenn künftig nicht in Rubel gezahlt werde.

Bei den Unternehmen erzielte Mercedes-Benz ebenso wie die Deutsche Bank trotz der gestiegenen Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine im Auftaktquartal einen Gewinnzuwachs. Auch die Schweizer Großbank Credit Suisse legte Zahlen vor. In den USA öffnen unter anderem die Facebook-Mutter Meta, der Autobauer Ford und die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile ihre Bücher.

Bei den Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit auf den GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.756,40

Dax-Future

13.730,00

EuroStoxx50

3.721,36

EuroStoxx50-Future

3.643,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.240,18 -2,4 Prozent

Nasdaq

12.490,74 -4,0 Prozent

S&P 500

4.175,20 -2,8 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

26.324,97 -1,4 Prozent

Shanghai

2.907,48 +0,7 Prozent

Hang Seng

19.950,66 +0,1 Prozent