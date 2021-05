Dax niedriger erwartet - Inflationsdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag war er um 0,7 Prozent auf 15.519,98 Zähler gestiegen und näherte sich damit bis auf rund 50 Punkte seiner bisherigen Bestmarke an.

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer unter anderem auf die deutschen Inflationsdaten. Experten erwarten für Mai einen Anstieg der Teuerungsrate auf 2,3 von zwei Prozent im Jahresvergleich. Die Handelsumsätze am deutschen Aktienmarkt bleiben voraussichtlich gering. Da die Weltleitbörse in den USA und auch der britische Aktienmarkt wegen eines Feiertags geschlossen sind, werden sich Investoren mit Engagements wohl zurückhalten. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 15.519,98 Dax-Future 15.460,00 EuroStoxx50 4.070,56 EuroStoxx50-Future 4.056,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 34.529,45 +0,2 Prozent Nasdaq 13.748,74 +0,1 Prozent S&P 500 4.204,11 +0,1 Prozent Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung Nikkei 28.795,24 -1,2 Prozent Shanghai 3.593,63 -0,2 Prozent Hang Seng 28.973,83 -0,5 Prozent