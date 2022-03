Dax niedriger erwartet - Kämpfe um ukrainisches AKW belasten

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge deutlich niedriger starten.

Für neue Verunsicherung sorgten vor allem die heftigen Kämpfe ukrainischer und russischer Streitkräfte bei Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja. Ein Gebäude in der Nähe des AKW war laut des ukrainischen Katastrophenschutzes in Brand geraten, das Feuer konnte aber gelöscht werden. An den asiatischen Börsen ging es am Freitag deutlich bergab.

Am Donnerstag hatte der Dax 2,2 Prozent schwächer bei 13.698,40 Punkten geschlossen. Die Wall Street war ebenfalls im Minus aus dem Handel gegangen.

Auf der Konjunkturseite stehen am Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Experten erwarten für Februar den Aufbau von 400.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, etwas weniger als im Vormonat. Die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP hatten am Mittwoch allerdings positiv überrascht. Der Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der Fed, über die die US-Notenbank in zwei Wochen beraten wird.

Daneben stehen die europäischen Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für Januar ein Plus von 1,3 Prozent voraus. Im Dezember waren sie um drei Prozent zurückgegangen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.698,40

Dax-Future

13.417,00

EuroStoxx50

3.741,78

EuroStoxx50-Future

3.664,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.794,66 -0,3 Prozent

Nasdaq

13.537,94 -1,6 Prozent

S&P 500

4.363,49 -0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

25.968,82 -2,3 Prozent

Shanghai

3.448,35 -0,9 Prozent

Hang Seng

21.927,47 -2,4 Prozent