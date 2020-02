Dax niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einiger Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,8 Prozent im Plus bei 13.789 Punkten geschlossen.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleiben die Coronavirus-Epidemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft. In der Nacht senkte die chinesische Notenbank zur Ankurbelung der dortigen Konjunktur wie erwartet die Zinsen.[nL8N2AK05S] Die Regierung will der Wirtschaft ebenfalls unter die Arme greifen. Außerdem verfolgen Investoren weiterhin aufmerksam die Entwicklung der Infektionsrate, um abzuschätzen, wann die Epidemie ihren Höhepunkt überschritten hat. In China ging die Zahl der Neuinfektionen zurück. Dafür wurden aus Südkorea mehr neue Erkrankungen gemeldet.

Etwas Abwechslung von diesem Dauerbrenner-Thema versprechen die anstehenden Konjunkturdaten. So gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Verbraucher. In den USA stehen das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die Frühindikatoren auf dem Terminplan.

Außerdem öffnen zahlreiche Firmen ihre Bücher. Neben dem Versicherer Allianz legt Berkshire Hathaway Zahlen vor, die Investmentfirma des Börsengurus Warren Buffett.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.789,00

Dax-Future 13.745,00

EuroStoxx50 3.865,18

EuroStoxx50-Future 3.848,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.348,03 +0,4 Prozent

Nasdaq 9.817,18 +0,9 Prozent

S&P 500 3.386,15 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 23.478,62 +0,3 Prozent

Shanghai 3.013,99 +1,3 Prozent

Hang Seng 27.549,08 -0,4 Prozent