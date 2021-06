Dax niedriger erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Befreit von Inflationsängsten war der Leitindex am Freitag bis auf ein Rekordhoch von 15.705,89 Punkten gesprungen und 0,4 Prozent höher bei 15.692,90 Zählern aus dem Handel gegangen. Nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Stellenzuwachs in den USA rückte für die Börsianer eine Zinsstraffung in weitere Ferne.

Am Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem die deutschen Industrieaufträge.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.692,90

Dax-Future

15.658,00

EuroStoxx50

4.089,38

EuroStoxx50-Future

4.084,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.756,39 +0,5 Prozent

Nasdaq

13.814,49 +1,5 Prozent

S&P 500

4.229,89 +0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

29.044,07 +0,4 Prozent

Shanghai

3.588,84 -0,1 Prozent

Hang Seng

28.736,46 -0,6 Prozent