Dax niedriger erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten Verlusten starten.

Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 9570,82 Punkten geschlossen.

Angesichts der anhaltenden Entlassungswelle in den USA richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten erwarten für März den Verlust von 100.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft, nachdem im Vormonat noch 273.000 Jobs geschaffen wurden. Die Zahlen seien allerdings wenig aussagekräftig, warnte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Der Stichtag für die 'Payrolls' lag vor der Explosion der Erstanträge. Voll durchschlagen werden diese Zahlen erst im nächsten Monat." In den vergangenen beiden Wochen beantragten insgesamt rund zehn Millionen Amerikaner Stütze.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 9.570,82

Dax-Future 9.486,50

EuroStoxx50 2.688,49

EuroStoxx50-Future 2.632,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 21.413,44 +2,2 Prozent

Nasdaq 7.487,31 +1,7 Prozent

S&P 500 2.526,90 +2,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 17.687,00 -0,7 Prozent

Shanghai 2.771,34 -0,3 Prozent

Hang Seng 23.141,47 -0,6 Prozent