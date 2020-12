Dax niedriger erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt (Reuters) - Nach dem freundlichen Monatsauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise 0,7 Prozent auf 13.382,30 Punkte zugelegt.

Ungeachtet der Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die weiter grassierende Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Rückschlüsse hierauf versprechen sie sich unter anderem von den deutschen Einzelhandelsumsätzen und den europäischen Arbeitslosenzahlen.

Am Nachmittag (MEZ) stehen dann die US-Beschäftigtendaten der privaten Arbeitsagentur ADP auf dem Programm. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag. Experten rechnen für November mit 410.000 neu geschaffenen Stellen, nach einem Plus von 365.000 im Vormonat.

Wenige Stunden später veröffentlicht die US-Notenbank (Fed) ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Börsianer erwarten hiervon weitere Hinweise auf zusätzliche Geldspritzen und Abfederung der Pandemie-Folgen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.382,30

Dax-Future 13.339,00

EuroStoxx50 3.525,24

EuroStoxx50-Future 3.514,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 29.823,92 +0,6 Prozent

Nasdaq 12.355,11 +1,3 Prozent

S&P 500 3.662,45 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 26.816,38 +0,1 Prozent

Shanghai 3.441,87 -0,3 Prozent

Hang Seng 26.461,90 -0,4 Prozent