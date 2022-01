Dax niedriger erwartet - US-Bankbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten.

Am Donnerstag hatte er knapp im Plus bei 16.031,59 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten Gewinnmitnahmen die Wall Street zum Teil deutlich ins Minus gedrückt.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Geschäftszahlen der Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo, die traditionell die US-Bilanzsaison einläuten. Die Branche gehöre zu den Profiteuren der erwarteten Straffung der US-Geldpolitik, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. "Die Banken können darauf hoffen, mit steigenden Zinsen eine neue alte Einnahmequelle zurückzubekommen." Wenn gleichzeitig die Wirtschaft wachse, verdienten sie mit mehr Krediten mehr Geld.

Der Konjunkturoptimismus könnte durch die anstehenden US-Einzelhandelsumsätze allerdings einen Dämpfer erhalten. Experten erwarten für Dezember Ausgaben auf dem Niveau des Vormonats. Im November waren sie noch um 0,3 Prozent gestiegen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.031,59

Dax-Future

15.910,00

EuroStoxx50

4.315,90

EuroStoxx50-Future

4.264,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.113,62 -0,5 Prozent

Nasdaq

14.806,81 -2,5 Prozent

S&P 500

4.659,03 -1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.124,28 -1,3 Prozent

Shanghai

3.527,26 -0,8 Prozent

Hang Seng

24.262,25 -0,7 Prozent