Dax niedriger erwartet - US-Bilanzsaison naht

Frankfurt (Reuters) - Einen Tag vor dem Startschuss zur US-Bilanzsaison wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent im Plus bei 16.010,32 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten mit Erleichterung aufgenommene US-Inflationsdaten den Börsen Auftrieb gegeben.

Am Freitag legen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vor und läuten damit traditionell die US-Bilanzsaison ein. Anleger könnten mit Rekordergebnissen rechnen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.[L8N2TS4Q6] Dies sei aber keine Überraschung. Daher konzentrierten sich Börsianer auf Aussagen, wie sich das Geschäft vor dem Hintergrund der erwarteten US-Zinserhöhungen entwickeln werde.

Diesseits des Atlantik öffnen unter anderem die britischen Supermarkt- und Kaufhausketten Marks & Spencer und Tesco ihre Bücher. Ersterer war dem Branchendienst NielsenIQ zufolge im abgelaufenen Quartal der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler im Vereinigten Königreich. Branchenführer Tesco habe unter dem Strich am besten abgeschnitten.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.010,32

Dax-Future

15.986,00

EuroStoxx50

4.316,39

EuroStoxx50-Future

4.302,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.290,32 +0,1 Prozent

Nasdaq

15.188,39 +0,2 Prozent

S&P 500

4.726,35 +0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

28.473,89 -1,0 Prozent

Shanghai

3.561,17 -1,0 Prozent

Hang Seng

24.299,59 -0,4 Prozent