DAX nimmt 10.000 Punkte ins Visier!

Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag einen kräftigen Satz nach oben vollzogen, Grund hierfür war eine geringere Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Europa. Insbesondere Italien und Spanien fallen positiv auf und sorgten für eine bessere Stimmung unter Anlegern, als dies noch zum Ende der abgelaufenen Woche der Fall war.

Österreich geht sogar noch ein Schritt weiter und gab leichte Lockerungen bei laufenden Shutdown bekannt. Die USA stehen aber erst noch am Anfang der Pandemiewelle, sie deckt nun Schritt für Schritt alle Unzulänglichkeiten und Versäumnisse von Politik und Gesellschaft auf. An dem von Sentix erhobenen europäischen Konjunkturindex für April ändert dies allerdings nur wenig, dieser sank auf -42,9 Punkte und somit den tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2003. Die aktuelle Lage schätzten die Investoren mit -66,0 Punkten so schlecht ein, wie nie zuvor.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit Ende März zeigt noch immer eine intakte Seitwärtsbewegung zwischen 9.000 und 10.100 Punkten. Erst wenn diese Handelsspanne zur Oberseite erfolgreich verlassen werden kann, kämen weitere Kursgewinne an 10.371 Punkte und ein Kurslückenschluss ins Spiel. Darüber blockiert aber schon der wieder der 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei 11.027 Punkten (fallend) weitere Kursgewinne.

Erst wenn die aktuelle Schiebephase mit dem Bruch einer der beiden größeren Kursmarken verlassen wird, dürften größere Impulse folgen. Auf der Unterseite wäre dies ein potenzieller Kursrutsch zurück auf 9.000 Punkte, darunter müsste noch einmal mit einem Test der Jahrestiefs bei 8.255 Zählern gerechnet werden.

Weitere Wirtschaftsdaten sind heute sehr rar, einzig um 15:45 Uhr stellt die EZB das Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren vor. Zeitgleich wird noch der aktuelle Monatsbericht vorgestellt. In der Nacht zum Dienstag sollten Investoren unbedingt einen Blick auf Japans Ausgaben privater Haushalte aus dem abgelaufenen Monat werfen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.955 // 10.000 // 10.100 // 10.174 // 10.279 // 10.364 Unterstützungen: 9.817 // 9.686 // 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000

