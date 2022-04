DAX - Nimmt der Bärenmarkt ab heute seinen Lauf?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.182,41 Pkt (XETRA)

Den heutigen Handelstag würden Käufer im DAX am liebsten nicht nur vergessen, sondern gerne komplett streichen. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsschluss notiert der DAX ca. 2,30 % im Minus und befindet sich gerade an seinem Tagestief. Innerhalb des heutigen Handels werden damit die gesamten Gewinne vom Donnerstag und Mittwoch pulverisiert. Diese Entwicklung ist umso enttäuschender, wenn man sich vor Augen hält, dass die Kurse gestern bzw. vorgestern geradlinig und ohne Pause im Stundenchart bis zum Hoch bei knapp 14.600 Punkten durchstarteten. So schnell kann es gehen. Wie gewonnen, so zerronnen und jetzt stellt sich die Frage, wie es im DAX weitergeht.

Die nächsten Tage werden wichtig!

Im DAX steht momentan viel auf dem Spiel. Die Bullen sollten sich mit aller Kraft gegen Kurse unterhalb von 13.880 Punkten wehren, denn dann nimmt kurzfristig das Risiko weiterer Abgaben zu. Aber dies ist wahrscheinlich noch das kleinste Problem für die Bullen. Leider würde sich unterhalb von 13.880 Punkten auch das Risiko erhöhen, dass der DAX zunehmend in einen Bärenmarkt abrutscht und im Rahmen eines solchen müsste mit einem neuen Jahrestief unterhalb von 12.400 Punkten gerechnet werden. Eine Entwicklung, die Investoren mit Sicherheit nicht sehen wollen.

Glücklicherweise ist man nicht gänzlich chancenlos. Um diese Chancen zu wahren, sollten die Bullen in der nächsten Woche den Preisbereich bei 14.175-13.880 Punkten nutzen, um wieder Druck nach oben auszuüben. Im Rahmen dessen sollten die Kurse in die große Widerstandszone bei 14.610-15.000 Punkten vordringen können, wo dann auf der Longseite eine Entscheidung ansteht.

DAX

Fazit: Dank der heutigen Kursverluste nimmt das Risiko im DAX temporär wieder zu. Gleichzeitig aber wird der Index nun erneut in einem kurzfristigen Supportbereich gehandelt. Eine Stabilisierung hier wäre möglich, man sollte jedoch den Montagshandel genau beobachten. Zusammenfassend bin ich verhalten optimistisch.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)