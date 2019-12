Noch einmal Richtung Jahreshoch? Der erste Handelstag der Weihnachtswoche war von müdem Handel geprägt, kommt am zweiten mehr Dynamik auf? Der DAX markierte am 16. Dezember 2019 sein aktuelles Jahreshoch bei 13.425 Punkten. Danach kann es zu einem mehrtägigen Rücksetzer. Dieser führte den Index bis auf ein Tief bei 13.140 Punkten und damit knapp unter 50% Retracement der Rally ab 10. Dezember. Dort fing sich der Index in der letzten Woche wieder und erholte sich auf 13.331 Punkte. Nach diesem Tageshoch vom Montag in der Eröffnungsphase bröckelte der Kurs des DAX im Handelsverlauf leicht Weiterlesen