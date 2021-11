DAX: Nur eine Frage der Zeit

Dank fester US-Börsen konnte der Deutsche Aktienindex DAX nach Ausbruch über die markante Hürde von 15.810 Punkten und somit aus seiner vorherigen und seit Juni andauernden Seitwärtsspanne dynamisch zur Oberseite ausbrechen und steuert nun direkt auf seine Rekordstände aus Mitte August zu. Ein Test dieser dürfte nur eine Frage der Zeit werden.

Angefacht wird die Rallye an den Aktienmärkten weiter von billigem Geld, bis Ende 2022 ist an eine Zinsanhebung überhaupt nicht zu denken. Wohl aber wird die Bereitschaft zur sukzessiven Reduzierung der Anleihekäufe seitens der Notenbanken signalisiert. Größere negative Auswirkungen hatte das auf die Indizes bislang aber nicht.

Für den DAX bedeutet das im heutigen Handel die Chance auf einen Test der Kursmarke von rund 16.000 Punkten, darüber dürfte ganz rasch das Rekordhoch aus mit August bei 16.030 Punkten in den unmittelbaren Fokus der Anleger rücken. Erweiterte Ziele lassen sich weiter bei 16.101 und darüber bei 16.280 Punkten für das heimische Aktienbarometer ableiten. Umkehrsignale sind dagegen nicht zu erkennen, an einer Rallyefortsetzung wird strengstens festgehalten.

Ein Hinweis vorweg, heute bleiben die Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen. Der große Showdown mit dem FED-Zinsentscheid wird zu 19:00 Uhr (MEZ) erwartet. Nur eine halbe Stunde später wird die dazugehörige Pressekonferenz abgehalten. Vorher aber werden zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr die monatlichen Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Oktober (endgültig) präsentiert. Italiens Arbeitslosenquote aus September steht zu 10:00 Uhr an, eine Stunde später folgt die europaweite Quote. Ab 12:00 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, um 13:15 Uhr wird der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Oktober erwartet.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.958 // 15.965 // 16.030 // 16.112 // 16.161// 16.200 Unterstützungen: 15.849 // 15.810 // 15.764 // 15.600 // 15.546 // 15.400

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.