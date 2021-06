Dax ohne Schwung nach Rekord - Warten auf die Fed

Nach dem Rekord am Vortag tut sich der Dax mit einer eindeutigen Richtung schwer. Auch der Dow startet wenig bewegt in den US-Handel. Die Anleger warten auf weitere geldpolitische Signale. Am Abend steht der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed an.

