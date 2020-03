DAX: Oktobertiefs stützen - vorerst!

Seit den Höchstständen aus Mitte Februar hat der deutsche Leitindex gut 15 Prozent an Wert eingebüßt, seine vorherige Handelsspanne aus Ende 2019 verlassen, einen mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen und sich an die Oktobertiefs abwärts begeben. Ist damit allerdings schon ein Kaufpunkt erreicht?

In einem Intermarket-Vergleich und Blick auf den Smart-Money-Index kann die Frage mit einem Nein beantwortet werden. Darüber hinaus treten derart große Kurslücken, wie sie zuletzt gerissen worden sind in einem sehr viel bärischeren Umfeld auf, das allerdings eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung nicht ausschließt. Diese hätte nach aktuellen Maßstäben Platz bis in den Bereich von 12.500 Punkten, darüber bis maximal 12.810 Zähler.

Anschließend allerdings müsste unter technischen Gesichtspunkten eine zweite große Verkaufswelle einkalkuliert werden, die sogar bis in den Bereich der langfristigen Unterstützungszone um 8.000 Punkten abwärts reichen könnte. Als Taktgeber zur besseren Beurteilung der potenziellen Ziele beim DAX-Index ist ganz klar der marktbreite S&P 500 Index der US-Amerikaner anzusehen. Dieser besitzt bis zu seinem langfristigen Unterstützungsniveau bestehend aus dem EMA 200 noch reichlich Korrekturpotenzial, auch sieht das Bild beim Dow Jones Index nicht sehr viel besser aus und impliziert weitere Abgabebereitschaft für die nächsten Handelswochen.

Die ersten Tage eines frischen Monats beginnen immer mit Einkaufsmanagerindizes, den Anfang haben in der Nacht zum Montag Japan und China gemacht, zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr folgen die entsprechenden Indizes für das verarbeitende Gewerbe Spaniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, und Großbritanniens. Zwischendurch reiht sich noch der gesamteuropäische Index ein. Weitere Impulse dürfte es schwer sein am Montag zu erhaschen, die Berichtssaison ist so gut wie vorbei. Bis auf wenige Unternehmen gibt es kaum weitere Impulse, womit wieder das Covid19 und dessen Folgen in den Fokus rücken dürften.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.000 // 12.082 // 12.211 // 12.285 // 12.367 // 12.500 Unterstützungen: 11.800 // 11.730 // 11.661 // 11.551 // 11.412 // 11.226

