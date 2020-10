DAX: Orientierungslos

Der DAX-Index konnte sich am Donnerstag ohne Impulse vergleichsweise gut im positiven Bereich behaupten, bis negative Vorgaben aus den USA das Barometer genau zum Handelsschluss noch einmal in die Verlustzone drückten. Trotzdem wird die bisherige Seitwärtsphase ohne Punkt und Komma weiter fortgeführt.

Daran dürfte sich in der nächsten Zeit auch kaum etwas ändern, schließlich notiert der deutsche Leitindex inmitten einer Vielzahl von Unterstützungen und Hürden. Die markantesten auf der Oberseite sind zwischen 13.000 und 13.200 Punkten anzutreffen, auf der Unterseite ist das der Unterstützungsbereich zwischen 12.253 und 12.367 Zählern.

Erst wenn eine dieser Niveaus nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs getriggert werden sollten, dürften größere Signale anstehen. Auf der Oberseite könnte der DAX-Index dann in Richtung 13.500 Punkte zulegen, auf der Unterseite müsste die mittelfristig entscheidende Unterstützung bei 11.624 Punkten als mögliches Ziel in Betracht gezogen werden.

Ein Hinweis vorweg, die Börsen in China und Hongkong bleiben einen weiteren Tag geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten dagegen hat bereits Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Arbeitslosenquote per August und der Geldbasis aus September geliefert. Auch haben die Japaner das Verbrauchervertrauen aus September vorgelegt. In Europa geht es ab 8:45 Uhr mit Frankreichs Staatshaushalt der August los, um 9:00 Uhr schließen sich dem Spaniens Arbeitslosenzahlen aus September an. Um 11:00 Uhr stehen europaweite Verbraucherpreise aus September (Vorabschätzung) auf der Agenda, ab 14:30 Uhr melden die USA die Zahl der neu geschaffenen Stellen ex Agrar im September. Zeitgleich werden die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne per September durchgegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.880 // 13.000 // 13.200 // 13.313 // 13.400 // 13.460 Unterstützungen: 12.738 // 12.660 // 12.505 // 12.367 // 12.253 // 12.151

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.