DAX: Powell dämpft Hoffnungen

Das deutsche Aktienbarometer DAX ist am Donnerstag sichtlich schwächer in den Handel gestartet und hat intraday seine Verluste sogar weiter ausgebaut. US-Indizes zeigten sich über den ganzen Tag ebenfalls sehr schwach, ein deutlich tieferer Handelsstart muss zwingend erwartet werden.

Zu den Unruhen an den Aktienmärkten hatten Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch geführt, wonach mit keiner V-Erholung gerechnet wird und die Zinsen mindestens bis Ende 2022 im Keller bleiben dürften. Schlussendlich war es aber der Pessimismus der Notenbank, der für massive Verluste an der Wall Street gesorgt hatte.

Der heimische Leitindex wird zur Stunde auf 11.800 Punkte taxiert, ein Niveau knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt EMA 200 (rote Linie). Kurzzeitige Ausreißer zurück auf die Unterstützung bei 11.624 Punkten könnten am Freitag vorkommen. Bei grob 11.235 Zählern verläuft aber auch schon der seit Mitte März bestehende Aufwärtstrend und dürfte die Abgabeserie kurzzeitig unterbrechen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan mit Zahlen zur Industrieproduktion aus April (endgültig) in den frühen Morgenstunden vorgelegt. In wenigen Minuten geht es mit Daten zum Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion, Erzeugung im produzierenden Gewerbe, dem Dienstleistungsindex April 3m/3m, der Bauproduktion und dem monatlichen BIP aus April Großbritanniens los.

Frankreich zieht um 8:45 Uhr mit Verbraucherpreisen aus Mai (endgültig) nach, Italiens Arbeitslosenquote aus Q1 folgt um 10:00 Uhr. Eine halbe Stunde später meldet sich Großbritannien mit Inflationserwartungen der Verbraucher zurück, bevor sich der Blick auf Europas Industrieproduktion aus April richtet. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Importpreisen aus Mai dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.133 // 12.272 // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 Unterstützungen: 11.742 // 11.679 // 11.575 // 11.488 // 11.371 // 11.235

