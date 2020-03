Dax probiert Stabilisierung

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag eine Stabilisierung versucht. Der Dax stieg im frühen Handel um 4,5 Prozent auf 9132,61 Punkte.

In den vergangenen Wochen waren Erholungsversuche allerdings zumeist rasch in sich zusammengefallen. Am Montag hatte der Leitindex wegen des neuartigen Coronavirus weitere gut fünf Prozent verloren und war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit September 2013 eingebrochen.

Der MDax rückte am Dienstag um 3,4 Prozent auf 19 892,11 Punkte vor. Der Index der mittelgroßen Börsentitel war am Vortag erstmals seit fast vier Jahren unter die Marke von 20 000 Punkten gefallen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich um gut vier Prozent.