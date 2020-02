DAX: Rallyefortsetzung?!

Zur Überraschung vieler Händler konnte das deutsche Aktienbarometer DAX in der abgelaufenen Woche deutlich an Wert zugewinnen und gut 4,6 Prozent steigen. Als hilfreich für die Eurozone dürfte sich unterdessen ein merklich schwächerer Euro herausstellen, dieser hilft insbesondere exportorientierten Ländern.

Doch eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Erst muss sich das Sentiment weiter verbessern, damit dem DAX ein weiterer Aufschwung über die Rekordstände aus Mitte Januar gelingen kann. Abgelaufene Woche überzeugte Deutschlands Industrieproduktion überhaupt nicht - es wurde der stärkste Rückgang seit 2009 verzeichnet. Fraglich ist unter diesen Umständen, wie ein weiterer Aufwärtsimpuls zustande kommen soll? Tendenziell könnte sich eine zähe Fortsetzung der bisherigen Handelsspanne seit November letzten Jahres durchsetzen.

Dies würde für den heimischen Index eine Achterbahnfahrt zwischen 12.880 und 13.600 Punkten bedeuten, der dazwischen gelegene EMA 50 würde vorerst in der Bedeutungslosigkeit untergehen. Natürlich hängt nicht wenig von der Situation in China ab, ein ausgedehnter Stillstand der Produktion als Werkbank der Welt wird sich mit Sicherheit negativ auf die weltweiten Börsen niederschlagen, egal wie viel Geld ins System gepumpt wird. Die Entwicklung dort betrifft durch die komplexen Lieferketten so ziemlich jeden.

Die Aussagen der letzten Tage können praktisch ohne große Änderungen übernommen werden. Erst wenn sich der DAX mindestens per Wochenschlusskursbasis und unter hohen Umsätzen über seine bisherigen Rekordstände von 13.640 Punkte begibt, stetig die Wahrscheinlichkeit auf einen Lauf zur Marke von 14.000 Punkten spürbar an. Auf der Unterseite wird das Barometer so lange in seiner bisherigen Handelsspanne gehalten, solange die Unterstützung bei grob 12.880 Punkten hält. Ein Rutsch darunter würde Abgaben zurück auf den EMA 200 und schlussendlich auf die mittelfristige Unterstützung bei 12.500 Zählern forcieren.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Japans Leistungsbilanzsaldo aus Dezember und der Kreditvergabe aus Januar ein. China legte mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus dem letzten Monat nach. In wenigen Minuten geht es mit Zahlen zu Deutschlands Bauhauptgewerbe aus November weiter. Zu 10:00 Uhr stehe Italiens Industrieproduktion aus Dezember auf der Agenda, gefolgt vom europaweiten sentix-Konjunkturindex für den Monat Februar um 10:30 Uhr. Zur Mittagsstunde steht noch der OECD-Frühindikator per Dezember an.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.600 // 13.640 // 13.655 // 13.732 // 13.773 // 13.810 Unterstützungen: 13.474 // 13.425 // 13.371 // 13.300 // 13.259 // 13.200

