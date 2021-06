Dax-Rekord bleibt in Reichweite - starke Signale vom US-Arbeitsmarkt

Der Dax dürfte zunächst nur wenig zulegen. Er bleibt damit aber in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs. Aus den USA kamen schon starke Signale vom Arbeitsmarkt. Am Nachmittag steht dann der staatliche Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000A2LQ884, DE000A3H3LL2, DE000WAF3001, DE0005408884,