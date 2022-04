DAX: Schon überverkauft?

Ist der DAX nun soweit überverkauft, dass Anleger wieder in den Markt kommen und wo liegen wichtige Marken? Christian Köker, HSBC Deutschland, nimmt den DAX im Jahreschart und 5-Jahres-Zeitraum unter die Lupe und erklärt Möglichkeiten für Anleger. Welche Vorteile in dieser Situation eine Index-Anleihe auf den DAX bringen könnte, was aber auch an Risiken zu beachten ist, darüber spricht der Experte in dieser Ausgabe der Anlageidee mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008