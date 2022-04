DAX®: Schon überverkauft? - Zertifikate Aktuell vom 28.04.2022

Replaced by the video

Der DAX ® ist unter die wichtige Marke von 14.000 Punkten gerutscht. Wie sieht das charttechnische Bild dadurch gerade aus?Ist der DAX ® nun soweit überverkauft, dass Anleger wieder in den Markt kommen und wo liegen wichtige Marken? Christian Köker, HSBC Deutschland, nimmt den DAX ® im Jahreschart und 5-Jahres-Zeitraum unter die Lupe und erklärt Möglichkeiten für Anleger. Welche Vorteile in dieser Situation eine Index-Anleihe auf den DAX® bringen könnte, was aber auch an Risiken zu beachten ist, darüber spricht der Experte in dieser Ausgabe der Anlageidee mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe.