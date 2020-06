DAX schwach - Unterstützung naht

Das deutsche Aktienbarometer hat in der abgelaufenen Woche zur Abwechslung eine Korrektur vollzogen, auf Wochensicht steht dein Kursabschlag von gut sieben Prozent in den Büchern. Zeitgleich notiert der DAX-Index aber im Bereich einer multiplen Unterstützungszone aus den vergangenen Monaten, die durchaus das Potenzial für eine Gegenbewegung zur Oberseite besitzt.

Insgesamt kann seit Mitte März eine intakte Aufwärtsphase mit einem vorläufigen Hoch bei 12.913 Punkten festgestellt werden, am Widerstandsniveau um 12.880 Punkten aus Anfang 2019 war mit den dynamischen Kurszuwächsen vorläufig Schluss. In der abgelaufenen Woche wurde das Barometer zurück in den Bereich von rund 12.000 Punkten zurückgeworfen. Zwischen den Kursmarken von 11.624 und grob 12.000 Punkten verläuft eine multiple Unterstützungszone, die zu Beginn dieser Woche durchaus das Potenzial für steigende Kurs Notierungen hätte. Gegenwind kommt aber von den asiatischen Märkten, ein Corona-Ausbruch in Peking hat Händler vor Ort verunsichert und entsprechende Bremsspuren hinterlassen.

Eine Erholung dürfte sich nach technischer Auswertung daher erst oberhalb von 12.000 Punkten einstellen und in den Bereich von 12.272 Punkten aufwärts führen. Ob die zum Donnerstag gerissene Kurslücke angetastet wird, bleibt fraglich, in der Regel werden derartige Lücken nicht sofort geschlossen. Im weiteren Verlauf muss aber mit einem anschließenden Kursrutsch nach einer zwischengeschalteten Erholung sogar unter die vor Wochentiefs zurück auf 11.624 Zähler gerechnet werden. Eine überschießende Verkaufswelle könnte sogar in den Bereich von 11.235 Punkten abwärts reichen.

Daher sollte man sich nicht gleich sofort wieder auf die Long-Seite schlagen, ehe eine technisch astreine Korrekturbewegung nicht vollständig abgeschlossen worden ist. Ein Kursanstieg über 12.500 Punkte dagegen könnte weitere Begehrlichkeiten der Käufer wecken und Kursgewinne zurück an die Junihochs bei 12.913 Punkten etablieren. Wahrscheinlicher ist jedoch nur eine kurzzeitige Erholungsbewegung mit anschließend frischen Tiefs.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Chinas Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus dem Monat Mai ein. Japan hat in den frühen Morgen Stunden frische Daten zum Dienstleistungssektorindex für den Monat April vorgelegt. Im Euroraum geht es erst ab 11:00 Uhr mit dem europaweiten Handelsbilanzsaldo aus April (saisonbereinigt) weiter, anschließend stoßen ab 14:30 Uhr die USA mit dem Empire State Manufacturing Index für den Monat Juni hinzu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.000 // 12.170 // 12.272 // 12.500 // 12.617 // 12.763 Unterstützungen: 11.745 // 11.679 // 11.575 // 11.488 // 11.394 // 11.235

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.