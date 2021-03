DAX: Schwacher Start erwartet

Fed-Präsident Jerome Powell will an der ultralockeren Geldpolitik der USA weiter festhalten, zu den weiter steigenden US-Anleiherenditen wollte sich Powell allerdings nicht äußern. Anleger reagierten enttäuscht und schickten die Aktienmärkte in die Verlustzone.

Entsprechend dürfte ein schwächerer Handelsstart hierzulande anstehen. Im Hinblick auf die laufende Seitwärtsspanne zwischen 13.800 und 14.130 Punkten macht dies jedoch keinen Unterschied. Dieser Bereich ist eine wahre Pingponghölle mit entsprechend schnellen Richtungswechseln geworden. Nur eine nachhaltige Auflösung dieser Schiebephase kann für größere Signale sorgen. Bis sich eine derartige Lage jedoch einstellt, kann es noch bis Ostern dauern. Insbesondere die kürzlich beschlossene Fortsetzung der Lockdown-Maßnahmen in Deutschland hält Käufer zurück. Ein Ausbruchsversuch aus der bisherigen Handelsspanne misslang am Mittwoch, weitere Abschläge könnten sich auf 13.800 Punkte noch einstellen. Darunter findet das Barometer um 13.665 sowie endgültig um 13.460 Zählern entsprechende Supports vor. Für ein bullisches Szenario müsste sich das Momentum unter Käufern merklich aufhellen, von fundamentaler Seite her sind solche Impulse jedoch nicht zu vernehmen. Unter technischen Gesichtspunkten müsste ein entsprechender Kursanstieg über 14.200 Punkte gelingen, weitere Ziele ließen sich in diesem Szenario bei 14.300 sowie 14.500 Zählern für den DAX ableiten. Erste Wirtschaftsdaten stehen bereits in wenigen Minuten mit Deutschlands Zahlen zu Auftragseingängen der Industrie aus Januar auf der Agenda, dem schließt sich der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe per Januar an. Um 8:45 Uhr meldet Frankreich sein Handelsbilanzsaldo aus Januar, gefolgt von Italiens Einzelhandelsumsätzen aus Januar. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Daten zum Handelsbilanzsaldo aus Januar dazu, zeitgleich werde neu geschaffene Stellen ex Agrar aus Februar gemeldet. In diesem Zusammenhang werden auch die durchschnittlichen Stundenlöhne aus dem abgelaufenen Monat vorgestellt. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.131 // 14.169 // 14.202 // 14.283 // 14.358 // 14.411 Unterstützungen: 13.962 // 13.870 // 13.802 // 13.781 // 13.665 // 13.460

