Dax schwächelt nach Vortagesrekord

Der Dax hat nach anfänglichen Gewinnen an Kraft verloren und ist am Tag nach einem weiteren Rekordhoch in die Verlustzone gerutscht. Der Dow startet wenig bewegt in den US-Handel. Für ein Ausrufezeichen sorgt Amazon - die Aktie reagiert aber kaum.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000A2E4K43, US0231351067,