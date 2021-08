Dax schwächelt zum Handelsstart- Infineon & BMW rutschen ab

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat zum Handelsstart am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet.

Der deutsche Leitindex notierte mit 15.525 Zählern 0,3 Prozent schwächer. Größter Dax-Verlierer waren Infineon mit einem Plus Abschlag von 4,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern kämpft im Chip-Boom mit Problemen in der Produktion. Der Umsatz lag im dritten Quartal 2020/21 (April bis Juni) trotz der starken Nachfrage mit 2,72 Milliarden Euro nur marginal über dem Wert des zweiten Quartals, weil neue Corona-Ausbrüche in Asien die Fertigung vor allem im malaysischen Malakka bis zuletzt bremsten.

Für Enttäuschung sorgte auch BMW. Der Autobauer stellt sich nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn wegen des weltweiten Chipmangels auf ein schwierigeres zweites Halbjahr ein. Die Aktien rutschten um 3,4 Prozent ab.

Auf der Gewinnerseite ging es dagegen für die Titel der Münchener Rück bergauf. Sie legten 1,2 Prozent zu.