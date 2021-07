Dax schwächer erwartet - Fed-Protokolle im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung weiterer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch erneut niedriger starten. Am Dienstag hatte er wegen wieder aufgeflammter Inflationsängste ein Prozent im Minus bei 15.511,38 Punkten geschlossen.

Frische Impulse für die Börsen könnten die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) liefern. Daneben stehen Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf dem Terminplan. Analysten sagen für Mai ein Plus von 0,5 Prozent zum Vormonat voraus. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 15.511,38 Dax-Future 15.486,00 EuroStoxx50 4.052,67 EuroStoxx50-Future 4.034,50 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 34.577,37 -0,6 Prozent Nasdaq 14.663,64 +0,2 Prozent S&P 500 4.343,54 -0,2 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 28.296,89 -1,2 Prozent Shanghai 3.546,21 +0,5 Prozent Hang Seng 27.843,15 -0,8 Prozent