Dax schwächer erwartet - GfK-Index und Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zur Wochenmitte wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas niedriger starten.

Am Dienstag hatte er dank starker Firmenbilanzen ein Prozent im Plus bei 15.757,06 Punkten geschlossen.

Von einer Welle von Geschäftszahlen erhoffen sich Börsianer am Mittwoch weitere Impulse. Der Chemiekonzern BASF erhöhte erneut seine Ziele für 2021, die Deutsche Bank erzielte ihren fünften Quartalsgewinn in Folge. Auch aus dem Ausland hagelt es Bilanzen, unter anderem öffnet der niederländische Bierbrauer Heineken seine Bücher. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Zahlen des iPhone-Anbieters Apple und des Airbus-Rivalen Boeing. Für Gesprächsstoff sorgt auch ein Stühlerücken im Dax: Mit Wirkung zum Freitag ersetzt der Konsumgüter-Herstellers Beiersdorf die Aktien des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen im deutschen Leitindex.

Daneben steht der GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt, auf dem Programm. Experten erwarten für November eine Verschlechterung auf minus 0,5 Punkte von plus 0,3 Zählern im Vormonat. Steigende Coronavirus-Fallzahlen und höhere Energiepreise hatten zuletzt die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen getrübt.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.757,06

Dax-Future

15.726,00

EuroStoxx50

4.223,97

EuroStoxx50-Future

4.206,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.756,88 +0,0 Prozent

Nasdaq

15.235,72 +0,1 Prozent

S&P 500

4.574,79 +0,2 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

28.988,47 -0,4 Prozent

Shanghai

3.564,71 -0,9 Prozent

Hang Seng

25.642,01 -1,5 Prozent